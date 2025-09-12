فعالیت ۲۶۵ مزرعه پرورش ماهی و تعاونی صیادی در استان
مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از تولید سالانه حدود ۱۲ هزار تن انواع آبزی از ۲۶۵ مزرعه پرورش ماهی و تعاونی صیادی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «رضا سلیمانی» مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به وجود ۲۶۵ مزرعه پرورش ماهی و تعاونی صیادی فعال در استان اظهار داشت: در سال جاری نزدیک به ۱۲ هزار تن انواع آبزیان در این مزارع تولید شد که عمده تولید به گونههای قزلآلا و کپور اختصاص دارد.
وی افزود: در ابتدای سال جاری، با هدف حفاظت از گونههای بومی و کاهش فشار صید، همچنین کمک به تداوم اشتغال صیادان، تعداد ۱۰۰ هزار قطعه بچهماهی سازگار با محیط زیست در دریاچه سد سیمره رهاسازی شد.
سلیمانی همچنین از تکمیل و بهرهبرداری یک واحد پرورش ماهی به روش مداربسته با ظرفیت ۲۰۰ تن در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: مزیت این روش، استفاده حداکثری از منابع آب برای تولید آبزیان و کاهش تلفات ناشی از عوامل محیطی است.
گفتنی است بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در زیربخش شیلات استان ایلام مشغول فعالیت هستند.
بر اساس آمار موجود، سرانه مصرف آبزیان در کشور ۱۳ کیلوگرم و در استان ایلام ۹ کیلوگرم در سال برآورد شده که نشاندهنده ظرفیت مناسب برای افزایش مصرف و توسعه بازار این محصول در استان است.