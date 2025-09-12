پخش زنده
تیم کمتر از ۲۱ سال ایران در مرحله یکچهارم نهایی مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا، ۸ بر ۱ ژاپن را شکست داد و به مرحله نیمهنهایی صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت امیررضا کیانی ۳ گل، آریان نصیری ۲ گل، محیالدین کریمی ۲ گل و سپنتا محسنی برای ایران گلزنی کردند
این تیم با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محیالدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حقجو در رقابتها شرکت کرده است
جوانان ایران فردا در دور نیمهنهایی به مصاف مالزی میزبان میروند.