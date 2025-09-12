به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست فرهنگ و ارشاد استان گفت: همایش شاهنامه‌خوانی اقوام و عشایر ایران زمین همراه با اجرای نقالان و شاهنامه‌خوانان برجسته و هنرنمایی هنرمندانی از استان‌های خوزستان، کردستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری در شهر چلیچه برگزار می‌شود.

شهرام فرجی افزود: این همایش عصر امروز در مدرسه مادر شهر چلیچه برگزار خواهد شد.

سومین جشنواره اقوام و عشایر ایران زمین با ۱۵۰ غرفه از نیمه شهریور در شهرستان فارسان گشایش یافته است.

شهر چلیچه از توابع شهرستان فارسان در فاصله ۴۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.