آمریکا از کشورهای گروه هفت خواست تا به دلیل ادامه خرید نفت روسیه، تعرفههای سنگینی را بر هند و چین اعمال کنند تا مسکو را به مذاکرات صلح با اوکراین وادار کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزرای دارایی گروه هفت قرار است جمعه، ۲۱ شهریور، طی تماس ویدیویی در مورد پیشنهاد آمریکا بحث و گفتوگو کنند. این طرح در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تلاشهای خود را برای دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین افزایش میدهد.
سخنگوی وزارت خزانهداری آمریکا گفت: خرید نفت روسیه توسط چین و هند، ماشین جنگی روسیه را تامین مالی خواهد کرد و درگیری را طولانیتر میکند.
این سخنگو افزود: واشنگتن خواهان تعرفههای معناداری است که با پایان درگیری میان روسیه و اکراین، لغو شوند.
آمریکا پیشنهاد وضع تعرفه ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی داده است. واشنگتن ماه گذشته، تعرفه واردات کالاهای هندی به آمریکا را به دلیل خرید نفت روسیه توسط دهلی نو، دو برابر کرد و ترامپ همچنین اوایل سال جاری میلادی، تعرفه زیادی بر کالاهای چینی وضع و بعدها آن را کاهش داد.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد، مقامات اتحادیه اروپا به دلیل نگرانیها در مورد اقدامات تلافیجویانه و مذاکرات تجاری جاری با هند، همچنان محتاط هستند.