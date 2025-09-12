به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد : طی چند روز آینده، با نفوذ زبانه‌های پرفشار و تداوم جریانات شمالی، شاهد کاهش محسوس دما در اکثر مناطق استان خواهیم بود. این تغییرات جوی به ویژه در شهرستان‌های کوهین، تاکستان و بوئین زهرا محسوس‌تر خواهد بود.

آخوندی افزود: علاوه بر کاهش دما، احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات شمالی استان، از جمله مناطق کوهستانی اطراف این شهرستان‌ها، پیش‌بینی می‌شود. توصیه می‌شود شهروندان، به خصوص مسافران و افرادی که قصد تردد در مسیرهای کوهستانی را دارند، با توجه به شرایط جوی، احتیاط لازم را رعایت فرمایند.