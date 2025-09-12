به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقامات ایالتی اعلام کردند که رانش زمین حدود نیمه شب رخ داده و تاکنون جان چهار نفر را گرفته و سه تن دیگر همچنان مفقود هستند.

به گفته این مقامات، نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند و مرگ سه تن را در محل تایید کردند، با این حال یک تن دیگر پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات جان باخته است.

به گزارش اکونومیک تایمز، تاکنون سه تن دیگر همچنان مفقود هستند و یک تن دیگر زخمی شده و وضعیت جسمانی وخیمی دارد.