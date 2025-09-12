دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان از عفو و تخفیف محکومیت ۲ هزار زندانی در زندان‌های استان به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سید مهدی فلاح میری گفت: به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع)، موافقت مقام معظم رهبری و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، ۲ هزار زندانی در گیلان مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند.

وی با اشاره به تأکید رئیس کل دادگستری گیلان بر اجرای سریع فرآیند عفو، افزود: برای رعایت کامل حقوق مشمولان، دادستان مرکز استان بر اجرای این مصوبه به صورت دایم نظارت خواهد کرد و با وجود تعطیلی پنجشنبه‌ها، اقدامات قانونی این طرح دیروز با همکاری رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌های شهرستان‌ها و مدیران و کارکنان زندان‌های گیلان انجام شد.

فلاح میری گفت: این عفو گسترده، علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان، زمینه بازگشت این افراد به مسیر سالم زندگی، تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش احساس امنیت و آرامش در میان خانواده‌های این زندانیان را به دنبال خواهد داشت.