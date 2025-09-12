به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: با تولید سالانه ۲۰ هزار تن ماهی در استان ، علاوه بر تأمین نیاز داخل، صادرات قابل توجهی به کشور‌های همسایه داریم .

مرتضوی افزود: در حوزه آبزی پروری استان بیش از سه هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال دارند .

وی با اشاره به سرانه مصرف ماهی در کشور، افزود: میانگین سرانه مصرف در حال حاضر حدود ۷.۶ کیلوگرم در سال است، درحالی‌که این رقم در سال ۱۳۷۵ تنها ۲۵۰ گرم بوده و هرچند رشد چشمگیری داشته، اما هنوز با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد.

مرتضوی ادامه داد: استان زنجان به‌عنوان یکی از مراکز تولید ماهیان سردآبی کشور، رتبه نخست را در شمال غرب ایران به خود اختصاص داده است.

وی گفت: سالانه حدود ۲۰ هزار تن ماهی در استان تولید می‌شود که بیش از ۱۸ هزار تن آن مربوط به قزل‌آلا است.

بخش عمده این تولیدات علاوه بر استان‌های همجوار، به کشور‌های همسایه از جمله عمان، ارمنستان و روسیه صادر می‌شود و سالانه حدود ۳.۵ میلیون دلار ارزآوری برای استان به همراه دارد.

سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان استان افزود: در حال حاضر پرورش ماهی در زنجان به سمت استفاده از سیستم‌های نوین دو منظوره و مدار بسته حرکت کرده است.

استفاده از سیستم مدار بسته موجب صرفه‌جویی تا ۹۵ درصدی در مصرف آب می‌شود و در حالت دو منظوره نیز آب مصرفی واحد‌های شیلات پس از استفاده در پرورش ماهی، در بخش زراعت به کار گرفته می‌شود.