سخنرانان کنفرانس وحدت امت در لاهور مرکز ایالت پنجاب تاکید کردند که سکوت مسلمانان در برابر ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی، بزرگترین عامل گستاخی اسرائیل برای ادامه خونریزیها و جنایات علیه مردم فلسطین و سایر کشورها است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، همزمان با سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام کنفرانسی با عنوان «سکوت جهان اسلام در برابر ظلم، چرا؟» به میزبانی جامعه عروهالوثقی شهر لاهورپاکستان برگزار شده و جمع کثیری از علمای برجسته شیعه و سنی، رهبران احزاب سیاسی و دینی، مشایخ طریقت، اندیشمندان و نمایندگان اقلیتهای مذهبی در آن شرکت کردند.
شرکتکنندگان ضمن محکوم کردن بیتفاوتی دولتها و ملتهای اسلامی نسبت به مظلومان غزه، تاکید کردند: چنین سکوتی در حقیقت به معنای همراهی با ستمگران است و در پیشگاه خداوند متعال پذیرفته نخواهد شد.
آنان خاطرنشان ساختند که بیاعتنایی به جنایات ضدانسانی اسرائیل، امت اسلامی را دچار تضعیف و فرسایش کرده و زمینه را برای جسارت بیشتر دشمنان فراهم میآورد.
سخنرانان همچنین با اشاره به تعالیم پیامبر گرامی اسلام (ص) و اشتراکات امت اسلامی، وحدت را تنها راه مقابله با چالشهای کنونی دانستند.
به گفته آنان بازگشت به ارزشهای مشترک دینی و انسجام در برابر ظلم، وظیفهای اسلامی و انسانی است که همه مسلمانان باید به آن پایبند باشند.
«مهران موحدفر» سرکنسول ایران در لاهور و «اصغر مسعودی» رئیس خانه فرهنگ کشورمان به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این نشست با اشاره به مسئولیتهای دینی و انسانی مسلمانان، بر ضرورت وحدت و انسجام امت اسلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید کردند.
آنان ضمن تجلیل از مقاومت ملت فلسطین، سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی را مغایر با تعالیم اسلامی و وجدان انسانی دانستند.
در پایان شرکتکنندگان با تجلیل از مقاومت مردم فلسطین، تاکید کردند که مسئله فلسطین موضوعی صرفاً منطقهای نیست بلکه یک مسأله جهانی و اسلامی است که بی تفاوتی در برابر آن به معنای چشمپوشی از عدالت و کرامت انسانی خواهد بود.