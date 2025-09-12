پخش زنده
نماینده پاکستان در سازمان ملل، با انتقاد شدید از حمله رژیم صهیونیستی به قطر، اسرائیل را «اشغالگر»، «متجاوز» و «ناقض پیوسته منشور ملل متحد و قوانین بینالمللی» خواند .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «عاصم افتخار» نماینده پاکستان در سازمان ملل طی سخنانی در نشست شورای امنیت گفت: اسرائیل سالهاست از تریبون شورای امنیت برای «اتهامزنی بیاساس علیه دیگران» استفاده میکند تا اشغالگری و نقض آشکار حقوق بشر در فلسطین را پنهان کند.
وی افزود: این رژیم حتی به توصیههای دوستان خود گوش نمیدهد و بارها دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان کیفری بینالمللی، سازمان ملل و رسانهها و نهادهای حقوق بشری را تهدید کرده است.
نماینده پاکستان خاطرنشان کرد: اسرائیل «مانند همه اشغالگران، در حالی که خود متجاوز است نقش قربانی را ایفا میکند؛ اما امروز بیش از هر زمان دیگر ماهیت واقعی آن بر جامعه جهانی آشکار شده است.»
عاصم افتخار جنایات این رژیم در غزه و دیگر سرزمینهای اشغالی فلسطین را «نمونه آشکار تروریسم دولتی» دانست که سالها ادامه یافته است.
وی همچنین به تلاش اسرائیل برای کشاندن موضوعات بیربط به بحث شورای امنیت اشاره کرد و گفت: این رژیم میکوشد با طرح ادعاهای گمراهکننده علیه سایر کشورهای عضو از جمله پاکستان جنایات خود در فلسطین را توجیه کند.
عاصم افتخار با رد این اتهامات در خصوص پاکستان (مقایسه حمله به دوحه با کشته شدن بن لادن در خاک پاکستان از سوی نماینده رژیم صهیونیستی) یادآور شد که جامعه جهانی به خوبی از نقش محوری و فداکاریهای پاکستان در مبارزه با تروریسم بینالمللی آگاه است و نابودی شبکه القاعده تا حد زیادی نتیجه اقدامات اسلامآباد بوده است.
نماینده دائم پاکستان سپس به بیانیه اخیر شورای امنیت درباره حملات اسرائیل به دوحه اشاره کرد و آن را «یک موضعگیری مهم در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر» دانست.
او ضمن همبستگی با قطر از نقش این کشور در میانجیگری منطقهای قدردانی کرد و افزود: پایان دادن به رنج مردم غزه و آزادی گروگانها باید در اولویت جامعه جهانی باشد.
عاصم افتخار تأکید کرد: چندین دهه است که موضوع فلسطین و بحران خاورمیانه در دستور کار شورای امنیت باقی مانده و دلیل اصلی این وضعیت، اصرار اسرائیل بر تداوم اشغالگری و بیاعتنایی آشکار به قطعنامههای شورای امنیتاست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که اسرائیل از سرزمینهای اشغالی عقبنشینی نکند و به قوانین بینالمللی پایبند نشود، این بحران ادامه خواهد داشت.