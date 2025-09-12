

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به گفته مهرداد کرمی، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس، در مرحله دوم تطبیق مدارک و احراز صلاحیت‌ها که از هفدهم تا بیست‌ویکم شهریور در شیراز برگزار شد و حدود هزار نفر داوطلب از استان‌های فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد در ۴۰ رشته کارشناسی حضور دارند.

وی افزود: این داوطلبان پس از گذراندن مراحل گزینش، ظرف پنج تا شش ماه آینده به دوره‌های کارآموزی معرفی خواهند شد و پس از طی آموزش‌های عمومی، تخصصی و عملی، موفق به دریافت پروانه کارشناسی رسمی خواهند شد.

کرمی تأکید کرد: از میان نزدیک به ۴۰ هزار داوطلب در سطح کشور، هزار نفر از این سه استان به مرحله دوم راه یافته‌اند که نشان‌دهنده جایگاه ویژه استان فارس در عرصه کارشناسی رسمی کشور است.