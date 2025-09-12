پخش زنده
اردوی تیم ملی موی تای جوانان کشور با حضور ۷ ورزشکار خوزستانی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تیم ملی موی تای جوانان کشورمان که خود را برای مسابقات بازیهای آسیایی جوانان در بحرین آغاز میکند، اردوی خود را با حضور ملی پوشان در تهران برپا کرده است.
در این اردو سید یاسین موسوی، امیرعباس ساغری، فراز بنی سعید، طاها شریفی، محمد روحی مفرد، کیانا همتی به عنوان ورزشکار و حسن عسکری مهر به عنوان مربی از استان خوزستان حضور دارند.
تیم ملی جوانان مویتای کشورمان در ۲ بخش پسران و دختران و با ۱۶ ورزشکار در مسابقات بازیهای آسیایی جوانان حضور خواهد یافت.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در تاریخهای ۳۰ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۴ (۲۲ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) در کشور بحرین برگزار خواهد شد.