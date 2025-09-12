به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس هیات بدمینتون استان زنجان از اعزام تیم بدمینتون پسران استان به رقابت‌های قهرمانی کشور خبر داد.

باقری گفت: مسابقات قهرمانی بدمینتون پسران کشور از ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه به میزبانی مشهد برگزار می‌شود و تیم پسران زنجان نیز در این رویداد مهم ورزشی حضور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در دو رده سنی زیر ۱۱ سال و زیر ۱۳ سال برگزار می‌شود، افزود: از استان زنجان ۴ بازیکن در رده سنی زیر ۱۱ سال و ۳ بازیکن در رده سنی زیر ۱۳ سال به مصاف حریفان خود می‌روند.

رئیس هیات بدمینتون استان زنجان ادامه داد: مهدی نظری، پویان عابدی، علی کریمی و علی محمدی رده سنی زیر ۱۱ سال و در رده سنی زیر ۱۳ سال مهرسام باقری، آریان اسکندری و رهام قاسمی در یان رقابت‌ها حضور داشتند.

باقری همچنین خاطرنشان کرد: هدایت تیم بر عهده افشاری‌راد به‌عنوان مربی و مهرداد حبیبی به‌عنوان سرپرست است.