مسابقات قهرمانی بدمینتون پسران کشور از امروز تا ۲۵ شهریورماه به میزبانی مشهد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس هیات بدمینتون استان زنجان از اعزام تیم بدمینتون پسران استان به رقابتهای قهرمانی کشور خبر داد.
باقری گفت: مسابقات قهرمانی بدمینتون پسران کشور از ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه به میزبانی مشهد برگزار میشود و تیم پسران زنجان نیز در این رویداد مهم ورزشی حضور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این رقابتها در دو رده سنی زیر ۱۱ سال و زیر ۱۳ سال برگزار میشود، افزود: از استان زنجان ۴ بازیکن در رده سنی زیر ۱۱ سال و ۳ بازیکن در رده سنی زیر ۱۳ سال به مصاف حریفان خود میروند.
رئیس هیات بدمینتون استان زنجان ادامه داد: مهدی نظری، پویان عابدی، علی کریمی و علی محمدی رده سنی زیر ۱۱ سال و در رده سنی زیر ۱۳ سال مهرسام باقری، آریان اسکندری و رهام قاسمی در یان رقابتها حضور داشتند.
باقری همچنین خاطرنشان کرد: هدایت تیم بر عهده افشاریراد بهعنوان مربی و مهرداد حبیبی بهعنوان سرپرست است.