به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، با توصیف این قرارداد به عنوان یک پیشرفت قابل توجه، گفت: این قرارداد دستاورد بزرگی برای امارت اسلامی و گامی حیاتی در جهت پیشرفت اقتصادی کشور است.

وی اظهار داشت: این یک دستاورد بزرگ برای ماست. در دنیای امروز، برق یک نیاز اساسی برای هر فرد است، چه در بخش مراقبت‌های بهداشتی، چه در صنعت و چه برای خانواده‌ها و غیره، این توافق‌نامه توسعه طرح‌های تولید برق با استفاده از ترکیبی از منابع خورشیدی، زغال‌سنگ، برق‌آبی، بادی و گازی را تشریح می‌کند. این طرح‌ها در چندین استان افغانستان با هدف افزایش عرضه برق ملی و کاهش کمبود برق، به‌ویژه در مناطق صنعتی و مسکونی اجرا خواهد شد.

وزیر انرژی و آب افغانستان افزود: ما به شما اطمینان می‌دهیم که افغانستان منابع بسیار خوبی برای تولید انرژی از آب و باد گرفته تا خورشیدی و گازی دارد و ترکیبی از این منابع را برای تولید برق بکار خواهیم گرفت.

طبق مفاد این توافق‌نامه، طراحی فنی این طرح ظرف شش ماه نهایی خواهد شد. در مرحله اولیه انتظار می‌رود تولید برق با ظرفیت ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات آغاز شود.

میرویس عزیزی، مدیرعامل شرکت خصوصی نیز اظهار داشت: در این طرح ۱۷ تا ۱۸ متخصص و کارشناس خارجی مشارکت خواهند داشت و هدف ما آموزش افغان‌ها و ایجاد تشکیلاتی با ۹۸ درصد از نیروی کار داخلی و سپردن کامل مسوولیت‌ها به آنها در آینده خواهد بود. او همچنین از ایجاد یک مرکز آموزشی برای ایجاد ظرفیت حرفه‌ای اتباع افغان، تضمین مشارکت محلی و پایداری بلندمدت برق خبر داد.

شایان ذکر است، تولید انرژی برق این قرارداد شامل ۳۴۰۰ مگاوات از منابع زغال سنگ در استان‌هایی مانند بلخ، بامیان، هرات و بغلان؛ ۳۷۰۰ مگاوات از منابع گاز در جوزجان، هرات و منطقه شمال؛ ۲۰۴۰ مگاوات از منابع برق آبی در کابل، کاپیسا و دایکندی؛ ۷۰۰ مگاوات از انرژی بادی در هرات و فراه؛ و ۲۰۰ مگاوات از انرژی خورشیدی در کابل، قندهار و غزنی می‌باشد و طبق گزارش طلوع نیوز، این طرح قرار است طی یک دوره شش ساله از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۲ اجرا شود.