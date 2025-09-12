پخش زنده
نخلداران جهرمی برداشت خرما را از هفت هزار هکتار نخلستانهای خود آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جهرم گفت: برداشت خرما از هفت هزار هکتار نخلستانهای این شهرستان آغاز و پیش بینی میشود بیش از ۸۰ هزار تن محصول برداشت و علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی به کشورهای مختلف نیز صادر شود.
سجاد قناعتیان با بیان اینکه برداشت محصول با رقم زودرس کبکاب آغاز شده است افزود: شاهانی، مجول، پیارم، زاهدی، مضافتی، خاصویی، برهی و الوان از ارقام خرمای کشت شده در این شهرستان است.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.