به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جهرم گفت: برداشت خرما از هفت هزار هکتار نخلستان‌های این شهرستان آغاز و پیش بینی می‌شود بیش از ۸۰ هزار تن محصول برداشت و علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی به کشور‌های مختلف نیز صادر شود.

سجاد قناعتیان با بیان اینکه برداشت محصول با رقم زودرس کبکاب آغاز شده است افزود: شاهانی، مجول، پیارم، زاهدی، مضافتی، خاصویی، برهی و الوان از ارقام خرمای کشت شده در این شهرستان است.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.