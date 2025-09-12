به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان در نشست خبری رویداد ملی «ایران‌جان، اصفهان ایران» با تأکید بر ضرورت توجه ملی به مشکلات زیست‌محیطی و توسعه‌ای استان، از برنامه‌های گسترده رسانه‌ای، فرهنگی، هنری و اقتصادی این رویداد خبر داد و گفت: این استان استان با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی، فرهنگی و صنعتی، مدت‌ها است با مشکلاتی از جمله آلودگی شدید هوا، بحران آب و فرونشست زمین درگیر است.

یوسف افشارنیا با اشاره به نقش رسانه‌ها در بازتاب این چالش‌ها و جلب توجه مسوولان ملی افزود: کمتر از بیست روز در سال مردم اصفهان هوای سالم تنفس می‌کنند، در کنار بحران آب، فرونشست زمین در شهر اصفهان، شاهین‌شهر و میمه به معضلی نگران‌کننده تبدیل شده است.

مدیرکل صداوسیمای اصفهان یکی از محور‌های مهم رویداد «ایران‌جان، اصفهان ایران» را پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام ملی دانست وگفت: طرح قطار سریع‌السیر اصفهان – تهران که بیش از یک دهه از آغاز آن می‌گذرد و اکنون بالای ۷۰ درصد پیشرفت دارد، نیازمند عزم جدی دولت و وزارت راه برای تکمیل است.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری اصفهان در عمارت چهل‌ستون به مدت یک هفته، اجرای برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان در مجموعه شهر رویا‌ها با پیش‌بینی حضور ۲۰ هزار نفر، برگزاری رویداد هنری بزرگداشت استاد فرشچیان در کنار آرامگاه صائب تبریزی، برنامه‌های روایتگری دفاع مقدس در گلستان شهدا و معرفی بزرگان مدفون در تخت فولاد، از جمله برنامه‌های جانبی این رویداد است.

وی همچنین به اجرای رویداد بزرگ «اصفهان برای ایران» با هدف جذب حداکثری گردشگر نیز خبر داد و افزود: این طرح توانسته در هفته‌های نخست ظرفیت هتل‌های استان را به‌طور کامل پر کند و گردشگری را رونق بخشد.

مدیرکل صداوسیمای اصفهان گفت: به منظور برگزاری این رویداد رسانه‌ای، بیش از ۳۷۰ اثر کوتاه، ۲۰ فیلم سینمایی، ۶۲ مستند در ۲۱۰ قسمت و ۵۱ برنامه ترکیبی با محوریت اصفهان تولید شده که در شبکه‌های ملی، استانی و برون‌مرزی پخش می‌شود.

یوسف افشارنیا همچنین از راه‌اندازی شبکه اینترنتی تعاملی با عنوان «نصف‌جهان» یا «نقش‌جهان» خبر داد که به زودی به برنامه‌های تلویزیونی کشور اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه به لهجه‌ها و فرهنگ محلی دررسانه‌های استانی گفت: اصفهان رنگین‌کمانی از اقوام است و استفاده از لهجه شیرین اصفهانی و گویش‌های محلی در تولیدات رسانه‌ای در دستور کار قرار دارد و یکی از سریال‌های طنز جدید اصفهان با همین دغدغه ساخته خواهد شد.

مدیرکل صداوسیمای اصفهان ادامه داد: تولید دو سریال ویژه با موضوع شهید احمد کاظمی و شهید حسین خرازی در دستور کار قرار دارد و سریال‌هایی در حوزه خانواده، جمعیت و طنز نیز مراحل نگارش و پیش‌تولید را طی می‌کنند.