با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و معاون وزیر بهداشت ، آخرین وضعیت زیرساختهای بهداشتی و درمانی شهرستان پلدشت ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در ادامه سفر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد ماکو، با استقبال مسئولین شهرستان پلدشت وارد این شهرستان مرزی شدند .
بررسی زیر ساختهای بهداشتی و درمانی شهرهای شمال استان آذربایجان غربی. پیگیری روند تکمیل و تجهیز مراکز درمانی و ارزیابی نیازهای حوزه سلامت از اهداف عمده سفر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد ماکو بود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: بازدیدهایی که از مراکز بهداشتی و درمانی در چهار شهرستان داشتیم مشکلاتی بود که امیدواریم بتوانیم قسمتی از آنها را حل نماییم.
حسینعلی شهریاری به مشکلات حوزه سلامت در کشور اشاره کرد و گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کارهای بسیار زیادی انجام شده بطوری که با توجه به توان بالای پزشکان ما خیلی از بیماران حتی بیماران ایرانی خارج از کشور که در اروپا و آمریکا و استرالیا هستند برای درمان به ایران مراجعه میکنند و حتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق به کشورمان می آیند.
وی افزود: با این وجود ما متاسفانه نتوانستیم رضایتمندی مردم را بدست بیاریم چیزی که نظام جمهوری اسلامی همیشه به دنبال این است ما در حوزه سلامت بجایی برسیم که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب باید طوری عمل شود که وقتی فردی بیمار شد دغدغهای بجز رنج بیماری نداشته باشد.
عمر علی پور نماینده مردم شهرستانهای ماکو. پلدشت. چالدران و شوط در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم قولهایی که داده شد عملیاتی شود از جمله این قولها تامین سه دستگاه سی تی اسکن برای شهرهای پلدشت- شوط و چالدران است و همچنین آقای شهریاری در خصوص تامین دستگاههای دیالیز صحبت کردند و در منطقه آمبولانس کم داریم انشالله این کمبودها را جبران نمایند.
حسین گروسی مدیر عامل منطقه آزاد ماکو گفت: در بازدید از سه بیمارستان حوزه منطقه آزاد و یک بیمارستان از خارج از حوزه منطقه آزاد ، دستور لازم برای تامین سی تی اسکن و ام ارای در بیمارستانهایی که کمبود داشتیم ونیز تامین و تجهیز فضای فیزیکی و اتاق در این مراکز لازم بود اضافه شود اعتبارات لازم از طریق معاونت درمان وزارت بهداشت اخذ شد.
در پایان بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان مرزی پلدشت مقرر شد این مراکز بزودی به یک دستگاه سی تی اسکن. دو تختای سی یو. دو تخت سی سی یو. دستگاه اکو سونو و یونیت دندانپزشکی مجهز شوند.