انجمن سینمای جوانان ایران در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منتخبی از فیلم‌های کوتاه مرمت‌شده سینماگران ایرانی را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان جشنواره تهران با میراث سینمای کوتاه، آثار کوتاه کلاسیک داستانی، مستند، انیمیشن و منتخبی از فیلم‌های کوتاه بزرگان سینمای ایران در «بخش ویژه» چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران مرور می‌شود.

در این بخش که در قالب همکاری مشترک ستاد چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با «فیلمخانه ملی ایران» طراحی شده، نسخه مرمت شده منتخبی از آثار کوتاه محمدرضا اصلانی، کامران شیردل، «تهران در آثار فیلمسازان فیلم کوتاه دهه ۶۰ و ۷۰» و تعدادی از فیلم‌های انیمیشن دهه‌های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی روی پرده می‌رود.

اسامی این فیلم‌های کوتاه و نیز جدول برنامه‌های این بخش، در روز‌های منتهی به جشنواره اعلام می‌شود.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.