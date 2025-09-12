پخش زنده
امامجمعه موقت گرگان تاکید کرد: روحیه کار و تلاش در کشور باید غالب شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، حجتالاسلام محمد مهاجر امروز در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان با اشاره به تاکیدات اخیر رهبر انقلاب گفت: معادله تحمیلی دشمن و ایجاد شرایط نه جنگ نه صلح، باید شکسته شود.
حجتالاسلام مهاجر ادامه داد: دشمن میخواهد سایه جنگ را بر کشور ما نگه دارد؛ سستی، رخوت، یاس و ناامیدی ایجاد کند و با کار روانی به اهدافش برسد.
وی افزود: باید روحیه کار و تلاش در کشور غالب شود تا دشمن ناکام بماند.