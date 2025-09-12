پخش زنده
امسال در شهرستان اسدآباد ۴۳۸ تن عسل در ۳۳۴ واحد، تولید و برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد گفت: سالانه ۱۰ نوع عسل در این شهرستان تولید میشود که عمدهترین آنها عسل گشنیز، عسل گون، عسل یونجه و عسل آویشن است.
حسن آبادی افزود: همچنین نخستین جشنواره عسل در اسدآباد با هدف معرفی نوآوریهای جدید این محصول و با حضور زنبورداران و مردم برگزار شد.
او با بیان اینکه قرار است این جشنواره ثبت ملی شود، تاکید کرد: در سالهای گذشته، رویداد ملی آلو ثبت شده، امسال رویداد ملی هلو و شلیل به ثبت رسید و در آینده نزدیک هم، رویداد عسل در اسدآباد ثبت خواهد شد.