به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمد حسن جاب‌الله، هندبالیست ملی‌پوش الجزایری با عقدی قراردادی به تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان پیوست.

بغل راست تیم ملی الجزایر که سابقه قهرمانی با این تیم در جام ملت‌های آفریقا را در کارنامه دارد، در رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۵ نیز حضور داشت.

جاب‌الله در مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس پیراهن الجزایر را بر تن داشت و قهرمانی در رقابت‌های لیگ، جام حذفی و سوپرجام این کشور را هم تجربه کرده است.