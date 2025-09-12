\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0632\u062f:\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0646\u0642\u0634\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u062f\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u062a\u0627 \u0627\u0648\u0627\u0633\u0637 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062c\u0648\u06cc \u0622\u0631\u0627\u0645 \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f .\n\n\n\n\u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u067e\u06cc\u0644\u0647 \u0648\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u062a \u0637\u06cc \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u0639\u062f\u0627\u0632\u0638\u0647\u0631 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u062f \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u06cc \u06cc\u0627\u0628\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n\n