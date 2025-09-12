مشهور به طعم منحصر‌به‌فرد؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشنواره پسته زرندیه در نیمه دوم مهرماه سال‌جاری برگزار می‌شود.

فرماندار زرندیه از انجام تمهیدات لازم برای برگزاری این جشنواره خبر داد و گفت: این رویداد فرصتی است تا زرندیه را به‌عنوان یکی از گنجینه‌های پنهان ایران، در کانون توجه قرار داده و زمینه توسعه صنعت گردشگری شهرستان را فراهم کند.

مهدی احمدی افزود: شهرستان زرندیه با دارا بودن بیش از ۱۰ هزار هکتار باغ پسته از مجموع ۱۵ هزار هکتار باغ‌های استان مرکزی، بهترین اقلیم برای تولید پسته‌های مرغوب را دارد.

انواع پسته‌های کله‌قوچی، فندقی، احمدآقایی و اکبری که در این منطقه کشت می‌شوند به دلیل کیفیت استثنایی و طعم منحصر‌به‌فرد، شهرت دارند.