معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: در استان بوشهر در شرایطی که تا قبل انقلاب باسوادی ۳۵ درصد بود هم اکنون به ۹۸ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، بهرام بهنام نیا افزود: فاصله باسوادی شهری وروستایی در استان از ۳۶ درصد به ۲ درصد رسیده و فاصله باسوادی زنان و مردان از ۳۲ درصد به یک درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: درصد باسوادی گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال استان ۹۸ درصد ارتقاء یافته و افزون بر ۱۵۰ نفر چهره موفق سواد آموزی در استان داریم که تحصیلات آنها دکترای تخصصی، استاد دانشگاه، فوق لیسانس و لیسانس است و شماری از آنها به عنوان کارگزاران نظام در اداره‌های استان مشغول به کار هستند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بیان کرد: شماری از افراد که قبلا محروم از سواد بودند موفق شدنداز کلاس‌ها و دوره‌های سوادآموزی بهره‌مند شده و خود به عنوان معلم در مراکزآموزشی مشغول به تحصیل شوند.

بهنام نیا ادامه داد: در سال جاری برای شتاب بخشی به باسوادی در استان، طرح پایگاه سوادآموزی را درمدارس خواهیم داشت، زیرا براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مدارس کانون تربیتی و پرورشی محله هستند و با این هدف، از ۳۳ مدرسه استان امسال به عنوان پایگاه سوادآموزی استفاده خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: اجرای طرح افق سواد آموزی از دیگر برنامه هاست، زیرا درصد باسوادی سه شهرستان عسلویه، دیر، و دشتی پائیین‌تر از میانگین استانی است و شهرستان‌های بوشهر، دیلم و گناوه به ترتیب باسوادترین شهرستان‌های استان هستند که در تلاش هستیم سه شهرستانی که میانگین باسوادی پائین دارند در تراز سه شهرستان باسواد استان برسد.