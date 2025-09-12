پخش زنده
رقابتهای ورزشهای خیابانی انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور با معرفی برترینها به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها بیش از ۲۳۰ ورزشکار از استانهای مختلف کشور به مدت یک روز در بوستان آب و آتش به رقابت پرداختند. مسابقات کلیستنیکس یا همان ورزشهای خیابانی مردان در چهار شاخه اصلی استقامت، قدرت، یکتکرار بیشینه و فریاستایل برگزار شد
نفرات برتر به شرح زیر هستند:
شاخه فریاستایل (سبک وزن بزرگسالان):
مقام اول: [ محمدمهدی باغجری از تهران]مقام دوم: [ علی نیکدل از خراسان رضوی]مقام سوم: [ سیدحمید محسنی از تهران]شاخه فریاستایل (میان وزن بزرگسالان):
مقام اول: [ فرهنگ ذکریائی از اصفهان]مقام دوم: [ امید فلامرزی از فارس]مقام سوم: [ آرمین هنزازاده از تهران]شاخه استقامت (سبک وزن بزرگسالان):
مقام اول: [ یاسین راشدنژاد از خوزستان]مقام دوم: [ مهدی آزاد از تهران]مقام سوم: [ سینا ملبوسی از تهران]شاخه استقامت (میان وزن بزرگسالان):
مقام اول: [ علی آرپنائی از اصفهان]مقام دوم: [ علی آزاد از تهران]مقام سوم: [ امین هاشم پور از البرز]شاخه استقامت (سنگین وزن بزرگسالان):
مقام اول: [ علی کردبهمنی از کرمانشاه]مقام دوم: [ رضا ذوالفقاری از]مقام سوم: [ بهراد روستایی از تهران]شاخه قدرت (سبک وزن بزرگسالان):
مقام اول: [ آرمین امیریان از کرمانشاه]مقام دوم: [ مهران موسوی از مرکزی]مقام سوم: [ علی فیوضی از خوزستان]شاخه قدرت (میان وزن بزرگسالان):
مقام اول: [ مهران ملکی از آذربایجان شرقی]مقام دوم: [ علی پورنصرالله بختیاری از]مقام سوم: [ امیرمحمد شفیعی از مرکزی]شاخه قدرت (پیشکسوتان):
مقام اول: [ سیدسجاد احدزاده از تهران]مقام دوم: [ حمیدرضا ابراهیمیفر از فارس]مقام سوم: [ فریدون نیک نام از کردستان]شاخه یک تکرار بیشینه (سبک وزن بزرگسالان):
مقام اول: [ علیاکبر کردآبادی از تهران]مقام دوم: [ مسعود سلیمانی از]مقام سوم: [ علی عسکری از]شاخه یک تکرار بیشینه (سنگین وزن بزرگسالان):
مقام اول: [ پرهام رجب پور از کرمانشاه]مقام دوم: [ سیدعلی میرحسینی از تهران]مقام سوم: [ محمدحسن محمدی از قم]