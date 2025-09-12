همزمان با پخش دومین قسمت از مسابقه تلویزیونی «۱۰۰»، امشب ۲۱ شهریور، جزییات و نحوه برگزاری این رقابت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دومین قسمت از مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا» به عنوان جدیدترین محصول شبکه سه سیما، با اجرای هادی حجازی‌فر امشب جمعه ۲۱ شهریورماه ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

یکی از تفاوت‌های مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» با دیگر مسابقات تلویزیونی این است که ساختار سوالات آن مبتنی بر تصویر، ویدیو یا صوت بدون گزینه با پاسخ سریع است.

رقابت بین شرکت‌کنندگان بدین صورت است که هر فصل از این مسابقه میزبان ۱۰۰ شرکت‌کننده می‌شود. آنها برای شروع ابتدا در یک زمین شبکه‌ای ۱۰ در ۱۰ قرار می‌گیرند و هر شرکت‌کننده مالک یک مربع است که نماد حضور اوست.

در هر نوبت یک شرکت‌کننده به صورت سیستمی به عنوان چالش‌گر انتخاب می‌شود و یکی از همسایگانش را به رقابت دعوت می‌کند.

این رقابت با نمایش صوت، تصویر و یا فیلم آغاز می‌شود و هر شرکت‌کننده ۴۵ ثانیه فرصت دارد پاسخ صحیح را بگوید.

برنده ، مربع بازنده را تصاحب و بازی ادامه پیدا می‌کند.

در هر قسمت تعدادی حذف می‌شوند و مسابقه در قسمت پایانی یک برنده دارد.

مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» که طراحی و تهیه‌کنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری و مجری طرح و مدیر پروژه آن ایمان قیاسی است، برای ۵ فصل ۱۲ قسمتی تدارک دیده شده و بزرگترین رقابت دانستنی‌ها و اطلاعات عمومی در ایران است.