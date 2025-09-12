به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع گفت: آماده‌سازی مدارس تنها به تجهیز کلاس‌ها به میز و صندلی محدود نمی‌شود، بلکه شامل تعمیرات، رفع نواقص سرمایشی و تأمین تجهیزات آموزشی است.

وی در نشست شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی افزود: ارتقای کیفیت آموزش نیازمند آموزش به روز معلمان و مشارکت همه دستگاه‌هاست و تحقق اهداف آموزشی بدون نگاه فرابخشی و همراهی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و همکاری بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

زارع تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و مراکز آموزشی و پژوهشی از جمله کانون ها، پژوهشسراها، رصدخانه‌ها، خانه ریاضیات و خانه نجوم را مهم دانست و بر ضرورت حمایت از معلمان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مدارس و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ دولتی تأکید کرد.

استاندار بوشهر همچنین با انتقاد از کمبود نماد‌ها و جلوه‌های بصری مرتبط با بازگشایی مدارس در سال‌های گذشته در استان، خواستار فضاسازی شهری متناسب با آغاز سال تحصیلی مشابه استان یزد شد و گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید با تبلیغات و نماد‌های مناسب، نشاط و امید را در جامعه و میان خانواده‌ها به خصوص کودکان و نوجوانان تقویت کنند.