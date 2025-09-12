پخش زنده
امام جمعه تکاب گفت: اگر کشورهای اسلامی هوشیار نباشند و در واقع عاقلانه رفتار نکنند قطعاً به تحقق اهداف شوم رژیم صهیونیستی کمک کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجتالاسلام مصطفی کوهی با گرامیداشت هفته وحدت وبا اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: وحدت یکی از ضروریترین مسائل برای جهان اسلام و ملت ایران است و امروز برای تحقق اتحاد و وحدت باید به چند نکته توجه شود.
وی ادامه داد: بیشک دشمن مسلمانان، واحد است یعنی دشمنی که برای ملت ایران است برای ملت عربستان سعودی، قطر، کویت، اردن، بحرین، عراق یا سوریه نیز وجود دارد.
امام جمعه تکاب گفت: علاوه بر آن دشمنانی هم که برای ملت ایران وجود دارند همانا دشمن سایر ملتهای اسلامی هم هستند بنابراین هم اکنون خود حکام و ملتهای جوامع اسلامی باید به این توجه داشته باشند که دشمن تمام مسلمانان اسرائیل و آمریکا است یعنی اینگونه نباشد که مسلمانان همدیگر را دشمن هم بدانند یعنی ملت ایران، عربستان را دشمن خودبداند یا ملت عربستان، ملت ایران را برای خود دشمن بداند در حالی که دشمن ایران، نه عربستان، یمن، قطر، کویت، مصر و الجزایر، بلکه رژیم غاصب صهیونیستی است.
وی با تاکید بر توجه به اشتراکات مسلمانان اظهار داشت: بیتردید اشتراکات مسلمانان دهها برابر بیشتر از اختلافنظرها است و اشتراک جهان اسلام در یگانگی خدا و رسالت پیامبر (ص)، معاد، محبت اهل بیت (ع)، قرآن، نماز و قبله است که باید این موارد بزرگنمایی شوند.
حجت الاسلام کوهی تاکید کرد: اگر کشورهای اسلامی خواهان قدرت هستند باید به خاطر رسول الله (ص)، قرآن و اهل بیت (ع) در زمینه مالی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با هم همکاری کنند.
امام جمعه تکاب گفت: سازمان همکاری اسلامی در این زمینه نقش اساسی دارد در حالی که متاسفانه نتوانست این نقش را به خوبی ایفا کند یا خود اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی میتوانند در زمینه وحدت نقش بسیاری را ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال اسرائیل بزرگ و به آن معترف است افزود: شاید در گذشته این دولت و ملت ایران بود که مدعی بود اسرائیل دشمن همه مسلمانان است در حالی که برخی از کشورهای اسلامی آن را باور نداشته یا اصلاً قبول نداشتند، اما هم اکنون که غزه توسط رژیم صهیونیستی ویران شده و بحران انسانی و غذایی در آن به وجود آمده، باز هم شاید برخی از ملتها باور ندارند که اسرائیل دشمن آنها است.
حجت الاسلام کوهی بیان کرد: در حالی که باید باور داشته باشند که رژیم صهیونیستی دنبال اسرائیل بزرگ است همانطور که نتانیاهو مدعی شد، این اسرائیل بزرگ در برنامه بخشی از مصر و عربستان و عراق و تمام اردن سوریه و لبنان است که میخواهد همه آنها را تصرف کرده و اسرائیل بزرگ را درست کند.
وی تاکید کرد: اگر کشورهای اسلامی هوشیار نباشند و در واقع عاقلانه رفتار نکنند قطعاً در تحقق اسرائیل بزرگ به رژیم صهیونیستی کمک کردهاند.
امام جمعه تکاب گفت: شاید دولتهای اسلامی باز هم خود را به خواب و نفهمی بزنند و این در حالی است که بخش اعظم ملتها متوجه ریاکاری آمریکا و صهیونیستها و متوجه خطر عظیم اسرائیل شدند و دانستند که ایران دشمن آنها نیست، چون در گذشته به گونهای تعبیر کرده بودند که ملتهای منطقه بعضا ایران را دشمن درجه یک خود میدانستند.
وی ادامه داد: هم اکنون در لبنان تبلیغ میکنند که ایران نباید در مسائل این کشور دخالت کند در حالی که اسرائیل و آمریکا در حال مداخله در امور داخلی این کشور است.
حجتالاسلام کوهی بیان کرد: خوشبختانه هم اکنون ملتها پس از طرح اسرائیل بزرگ در حال هوشیاری و آگاهی هستند و این قضیه میتواند به اتحاد امت اسلامی کمک کند و اگر ملتهای اسلامی آگاهتر شوند قطعاً در دول هم تأثیرگذار خواهند بود و در آینده اتحاد مسلمانان منسجمتر خواهند شد.