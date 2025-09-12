وحدت باعث عزت و قدرت ملت و امت اسلامی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امام جمعه خرمشهر در جمع نمازگزاران در مسجد جامع این شهر گفت: یکی از زیباترین آموزه‌های اسلام وحدت بشریت حول محور توحید است و اگر ملت و امت اسلامی عزت و قدرت می‌خواهد این وحدت است که عزت می‌آفریند.

حجت الاسلام عادل پور با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری افزود: تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به حمایت از دولت آشکار بود و این یک امر ظاهری و تشریفاتی نیست بلکه یک امر ضروری برای حرکت در مسیر اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است.

او با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک قطر گفت: بار دوم است که آمریکا نشان داد مذاکرات یک تله برای ضربه زدن به طرف مقابل است.

امام جمعه خرمشهر افزود: از مذاکره کنندگان کشورمان می‌خواهیم مراقب باشند و مجلس هم نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشد.

حجت الاسلام عادل پور در بخش دیگر خواستار توسعه کشاورزی در بخش نخیلات شد و گفت: ما در حال حاضر ۵۳۰ هزار اصله نخل داریم که برای رسیدن به آمار قبل از جنگ تحمیلی هنوز فاصله زیادی وجود دارد.