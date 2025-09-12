به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت الاسلام حسین قاسم پور را به سمت امام جمعه شهرستان کوهرنگ منصوب کرد.

حجت الاسلام حسین قاسم پور پیش از این ٢٠ سال سابقه امر تبلیغ را بر عهده داشت.

کوهرنگ یکی از شهرستان‌های ۱۲ گانه چهارمحال و بختیاری با بیش از ۳۵ هزار نفر جمعیت است که مرکز آن شهر چلگرد در فاصله ۸۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان قرار دارد.