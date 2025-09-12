پخش زنده
امروز: -
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: برخوردهای مقطعی مانع رشد این پدیده نشده و در این میان، استان خوزستان بیشترین صدمات را از خاموشیها متحمل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرشاد ابراهیمپور نورآبادی با اشاره به آمارهای منتشر شده درباره رشد کشف ماینرهای غیرمجاز، گفت: تنها در پنجماهه نخست امسال بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر جمعآوری شده که نسبت به سال گذشته رشدی پنج برابری داشته است. این آمار زنگ خطری جدی برای صنعت برق کشور است؛ بهویژه آنکه استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان بیشترین مراکز غیرمجاز استخراج را به خود اختصاص دادهاند.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی، افزود: این روند در شرایطی رخ میدهد که شبکه برق کشور با ناترازی گسترده مواجه است و خاموشیهای روزانه زندگی خانوارها و چرخه تولید صنعتی را تحت فشار قرار داده است. استان خوزستان بیشترین صدمات را از این وضعیت متحمل شده است؛ خاموشیهای پیدرپی نهتنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده بلکه خدمات حیاتی همچون بیمارستانها، تاسیسات آبرسانی و مراکز آموزشی را با مشکل جدی روبهرو ساخته است. افزون بر آن، صنایع بزرگ نفت و پتروشیمی، نیشکر و فولاد در خوزستان که شریانهای حیاتی اقتصاد ملی هستند، از این خاموشیها خسارتهای سنگین دیدهاند.
وی در ادامه تاکید کرد: کشاورزان نیز در فصل گرما با بحران بیبرقی و آسیب به سیستمهای آبیاری مواجه شدهاند که امنیت غذایی منطقه را تهدید میکند. تجربه نشان داده برخوردهای صرفاً سلبی و مقطعی از جمله جمعآوری دستگاهها، مانع گسترش این پدیده نشده و پیامدهایی همچون فشار بر شبکه برق، افزایش هزینههای تولید انرژی، فرسودگی زیرساختهای توزیع و بیاعتمادی عمومی نسبت به عدالت در مصرف را در پی داشته است.
ابراهیمپور راهکار برونرفت از این وضعیت را تنظیمگری هوشمند دانست و تصریح کرد: نخستین گام، ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف برای فعالیت این صنعت است؛ بهگونهای که تنها واحدهایی که از نیروگاههای اختصاصی یا انرژیهای تجدیدپذیر استفاده میکنند مجوز فعالیت بگیرند. همچنین حمایت از سرمایهگذاری در انرژیهای خورشیدی و بادی میتواند بار شبکه سراسری را کاهش دهد و ماینینگ قانونی را به فرصتی برای توسعه پایدار تبدیل کند.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در کنار این موضوع باید نظام انگیزشی و بازدارنده بهطور همزمان اعمال شود؛ افزایش پاداش گزارشدهی از ۵۰ به ۲۰۰ میلیون تومان اقدامی مثبت است، اما ضروری است جریمههای مالیاتی و کیفری برای فعالیتهای غیرمجاز نیز جدیتر اعمال شود. علاوه بر آن، استفاده از فناوریهای نوین همچون کنتورهای هوشمند و تحلیل دادههای مصرف با کمک هوش مصنوعی میتواند امکان شناسایی سریع و دقیق مراکز غیرمجاز را فراهم سازد.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان خاطر نشان کرد: نباید فراموش کرد که در شرایط تحریم، ماینینگ قانونی و مدیریتشده میتواند به منبعی برای تامین ارز کشور تبدیل شود، به شرط آنکه فشار آن بر شبکه سراسری وارد نشود؛ بنابراین راه درست نه ممنوعیت مطلق و نه رهاسازی کامل، بلکه تنظیمگری هوشمند و مبتنی بر واقعیتهای انرژی کشور است؛ تنها از این مسیر میتوان ضمن مقابله با فعالیتهای غیرمجاز، این حوزه را به فرصتی برای اقتصاد ملی و امنیت انرژی تبدیل کرد.