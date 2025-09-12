پخش زنده
جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به بررسی پرونده ویژه «نقدِ نقد» و فیلمهای «ناتور دشت» و «فرمول ۱ (F ۱)» اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۲۱ شهریور از ساعت ۲۲ به صورت زنده به روی آنتن شبکه نمایش میرود.
در میز سینمای ایران، امیر قادری و رضا صدیق فیلم سینمایی «ناتور دشت» را نقد میکنند.
پرونده ویژه این قسمت از برنامه «نقدِ نقد» نام دارد و با حضور اکبر نبوی و جلیل اکبری صحت برگزار میشود.
آرش خوشخو و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «فرمول ۱ (F ۱)» میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شبها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش میرود.