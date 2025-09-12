فرمانده انتظامی لاهیجان از کشف ۴۹۳ فقره سرقت در لاهیجان از ابتدای سال تا امروز خبر داد و گفت: این تعداد سرقت در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۵ درصد کمتر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۹۳ فقره سرقت شامل سرقت از اماکن، معابر، کابل برق، مزارع، منازل مسکونی و ساختمان‌های در حال ساخت در این شهرستان کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته است.

سرهنگ شریف رحیمی همچنین از دستگیری ۴۷۱ سارق هم در این مدت خبر داد و افزود: ماموران انتظامی شهرستان با استفاده از شگرد‌های پلیسی و بررسی دقیق صحنه‌های وقوع سرقت و ردیابی سرنخ‌ها، موفق شدند این سارقان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی لاهیجان از شهروندان خواست هشدار‌های انتظامی در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و هرگونه مورد مشکوک را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.