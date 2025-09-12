به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مریم جلالی گفت: شهمیرزاد با میزبانی بیش از ۱۵۰ غرفه صنایع‌دستی نشان داد که گرچه شهر‌های ما از نظر جغرافیایی کوچک‌اند، اما از حیث غنای فرهنگی و اقتصاد خلاق ظرفیت جهانی شدن دارند.

وی افزود: این جشنواره فرصتی بود تا همه حس‌ها از موسیقی و طعم غذا تا لطافت پارچه و زیبایی سفال درگیر شوند و سرمایه اجتماعی و فرهنگی در خدمت اقتصاد هویت‌بنیان قرار گیرد.

او با بیان اینکه صنایع‌دستی از اولویت‌های اصلی استانداران به ویژه استاندار سمنان است، اظهار کرد: هر غرفه در این نمایشگاه نمادی از توانمندی یک استان به شمار می‌آید، به‌گونه‌ای که شهمیرزاد به پایگاهی ملی برای نمایش هویت و خلاقیت ایرانی تبدیل شده است و بر همین اساس، حضور گسترده هنرمندان سبب شد هر یک به‌عنوان سفیری فرهنگی، نام شهمیرزاد، مهدی‌شهر و استان سمنان را در سطح ملی معرفی کنند.

جلالی ابراز کرد: سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان به همراه معاون صنایع‌دستی و کارکنان این اداره‌کل با تلاش و برنامه‌ریزی، زمینه برگزاری باشکوه این جشنواره و نمایشگاه را فراهم کردند و به بهترین شکل میزبانی شایسته‌ای از هنرمندان سراسر کشور به عمل آوردند.

معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اتحادیه انصاف، جوامع حرفه‌ای و انجمن‌های صنایع‌دستی توسط هیات دولت افزود: از این پس شاهد تغییر نگرش و حرکت صنایع‌دستی از فردمحوری به سمت تشکل‌گرایی خواهیم بود و تجربه شهمیرزاد نشان داد که اگر همه یک خانواده شویم، می‌توانیم از ظرفیت‌هایمان برای توسعه پایدار استفاده کنیم.

او همچنین به اقدامات ملی در حوزه حمایت و توانمندسازی هنرمندان اشاره کرد و گفت: صنایع‌دستی گنجی پنهان است و حمایت واقعی یعنی توانمندسازی هنرمندان در تمام زنجیره ارزش، از آموزش تا تولید، برندسازی، بسته‌بندی، بازاریابی و صادرات، در این راستا، سند ملی صنایع‌دستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شده و سند زنجیره ارزش نیز در هیئت وزیران در دست بررسی است.

جلالی با بیان اینکه استان سمنان ظرفیت ویژه‌ای برای تبدیل شدن به یک برند ملی در صنایع‌دستی دارد، از پیگیری ثبت جهانی سوزن‌دوزی این استان خبر داد و افزود: آنچه در استان سمنان و به‌ویژه شهر شهمیرزاد مشاهده شد، اراده‌ای ملی برای تحقق اقتصاد فرهنگی و ارتقای جایگاه صنایع‌دستی در کشور است.