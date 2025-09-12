آغاز برداشت برنج در شالیزارهای چرام
برداشت برنج در هزار هکتار از اراضی حاصلخیز دشت چرام آغاز شد.
فرامرز پاسدار با بیان اینکه هر سال سطح زیر کشت برنج در این شهرستان ۲ هزار هکتار بود ادامه داد: امسال با توجه به خشکسالیها و توصیه کارشناسان هزار هکتار زیر کشت برنج رفته است.
پاسدار گفت: امسال برنج کشت شده از ارقام پر محصول، تارم، شمیم، فجر وهاشمی است.
وی اضافه کرد: پیش بینی میشود ۱۰ هزار تن شلتوک از مزارع برنج برداشت شود.
وی گفت: زمان کاشت تا برداشت برنج سه ماه طول میکشد.
