به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست اداره جهاد کشاورزی چرام گفت:کشت برنج در این شهرستان در بهار و تابستان انجام می‌شود.

فرامرز پاسدار با بیان اینکه هر سال سطح زیر کشت برنج در این شهرستان ۲ هزار هکتار بود ادامه داد: امسال با توجه به خشکسالی‌ها و توصیه کارشناسان هزار هکتار زیر کشت برنج رفته است.

پاسدار گفت: امسال برنج کشت شده از ارقام پر محصول، تارم، شمیم، فجر وهاشمی است.

وی اضافه کرد: پیش بینی میشود ۱۰ هزار تن شلتوک از مزارع برنج برداشت شود.

وی گفت: زمان کاشت تا برداشت برنج سه ماه طول می‌کشد.