به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه به فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت اشاره کرد و گفت: رهبر عظیم الشان درباره حل مشکلات معیشتی مردم تاکید زیادی کردند و مقرر شد ستاد سران اقتصادی کشور برای این موضوع تشکیل شود.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی افزود: دو هفته مهلت تعیین شد تا ساز و کار حل مشکلات اقتصادی کشور تدوین و به ملت ایران گزارش داده شود و تا سه ماه دیگر اثر تصمیمات عاجل اقتصادی در زندگی مردم لمس شود.

وی گفت: تنظیم بازار، نظارت بر عرضه کالا‌ها و مبارزه با قاچاق بیش از پیش دقیق‌تر اجرا و تمام کالا‌های پرتقاضای مردم تامین شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد افزود: در دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری مقرر شد کالا‌های لازم در گمرکات کشور زودتر ترخیص و در بازار توزیع شود و به مردم مرتب گزارش کار داده شود.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی گفت: دشمن به دنبال ایجاد فضای رعب آور و فتنه انگیز در کشور است تا تولیدات تعطیل شود و ملت در این باره هوشیار باشد و ایران در تامین ارز مشکلی ندارد، اما تبلیغات زیادی می‌شود که نباید فریب دشمنان را خورد.

وی گفت: مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی از قدرت نظامی و اقتدار ایران اسلامی خشمگین هستند و به دنبال تضعیف کشورند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد به مقاومت بی بدیل ملت ایران اشاره و خاطرنشان کرد: این همان قدم‌هایی است که باعث عصبانی شدن دشمنان شده است و نمونه بارز آن در جنگ ۱۲ روزه نمایان شد.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی افزود: همه می‌دانند که رژیم صهیونیستی جلاد و کودک کش است و ناجوانمردانه به مردم مظلوم غزه حمله می‌کند، اما ملت‌های بیدار با کمک‌های خود به مردم غزه در قبال تمام شرارت‌های رژیم صهیونی ایستاده‌اند و خدا پشت تمام مظلومان است.

وی از مسئولان خواست درقبال عظمت مردم ایران خدمت صادقانه و دغدغه‌مند را سرلوحه کار خود قرار دهند و خداوند متعال هم کوچک‌ترین گام‌ها در راه خدمت به مردم و حفظ ارزش‌های اسلام را پاداش خواهد داد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد با تبریک سالروز ولادت با سعادت پیامبر اسلام (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) بر درک بیشتر فضایل اخلاقی برگرفته از سیره عملی آن بزرگواران تاکید کرد.