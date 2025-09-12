مسابقات استانی نینجوتسو به میزبانی مهاباد برگزار شد و در پایان، ورزشکاران این شهرستان با درخشش خود بر سکوی نخست تیمی ایستادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسابقات استانی نینجوتسو به میزبانی مهاباد برگزار شد و در پایان، تیم شهرستان مهاباد با درخشش ورزشکاران خود توانست مقام قهرمانی تیمی این رقابت‌ها را از آن خود کند.

در این مسابقات که با حضور تیم‌هایی از شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت، خوی و ارومیه برگزار شد، مهاباد علاوه بر قهرمانی تیمی، موفق به کسب ۱۲ مدال طلا، ۱۰ مدال نقره و ۳ مدال برنز در رده‌های مختلف شد.

تیم‌های پیرانشهر، سردشت، خوی و ارومیه هم عناوین بعدی را کسب کردند.





مدال‌آوران طلایی مهاباد:

آروین محمودی، واحد بهامین، سید آروین شریفی، نامیار ابراهیمی، آژوان جامه‌گری، امین چم‌چم، کاوه اعزازی، کارو اعزازی، وریا سلطانی، آریان قادری، آریا محمدپور و داوود رش

مدال‌آوران نقره‌ای:

محمد آریامنش، ژیکان محمدپور، ژیوار سلطانی، اردوان ابراهیم‌زاده، روژمان خضرپور، ساسان ابراهیمی، سینا رستار، هوژان خسروی، آژوان صفری و احسان رش

مدال‌آوران برنز:

آژوان محمدپور، آتیلا تیموری و پرهام برجاسی