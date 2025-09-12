پخش زنده
امروز: -
امام جمعه خوی گفت: حمله رژیم صهیونیستی به قطرنشان داد اتکا به قدرتهای خارجی نهتنها امنیت نمیآورد، بلکه تنها اتحاد و همبستگی امت اسلامی میتواند سد راه تجاوزات صهیونیستها باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه خوی در خطبههای نمازجمعه این هفته در مصلای امام خمینی (ره) با بیان عبرتهای حمله رژیم صهیونیستی به قطر اظهار داشت: وجود پایگاههای بزرگ نظامی آمریکا در منطقه نتوانست مانع این حمله شود و همین امر نشان میدهد امنیت وارداتی سرابی بیش نیست. وی افزود: حمله به کشوری که روابط غیررسمی با رژیم صهیونیستی داشت، ثابت کرد این رژیم هیچ خط قرمزی نمیشناسد و تنها راه مقابله، اتحاد کشورهای اسلامی و تقویت توان دفاعی مستقل است.
امام جمعه خوی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به حمایتهای رهبر ومعظم انقلاب از دولتها گفت: رهبر انقلاب در روزهای اخیر دو بار از رئیسجمهور قدردانی کردند و در عین حال نقدهای سازنده و پدرانهای را مطرح کردند که الگویی برای نقد انقلابی، اخلاقمدار و امیدآفرین است.
وی همچنین از اقدام اخیر دولت در تشکیل ستاد راهبردی معیشت قدردانی کرد و افزود: این ستاد زمانی موفق خواهد بود که مردم آثار آن را در تثبیت قیمتها و بهبود معیشت روزمره لمس کنند.
حجتالاسلام قاسمخانی در ادامه خطبهها به حرکت بینالمللی کاروان دریایی «صمود» اشاره کرد و آن را فریاد وجدانهای بیدار جهان در حمایت از مردم غزه دانست و تصریح کرد: حتی اگر این ناوگان بزرگ به مقصد نرسد، باز هم پیروزی بزرگی برای بیداری وجدان بشریت و همبستگی جهانی است.
امام جمعه خوی همچنین با تبریک هفته وقف، وقف را صدقه جاریهای دانست که آثار ماندگار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و موجب کاهش فقر و رشد علمی و فرهنگی جامعه میشود.
وی در بخش پایانی خطبهها با گرامیداشت ۲۷ شهریور روز شعر و ادب فارسی و یاد استاد شهریار گفت: شهریار شاعری انقلابی و استوار در دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلاب بود و رهبر معظم انقلاب علاقهای ویژه به آثار او داشتند.