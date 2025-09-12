پخش زنده
حمله رژیم صهیونسیتی به دوحه قطر و ایران نشان دهنده رفتار ددمنشانه و غیر قابل اعتماد بودن اسرائیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امام جمعه آبادان در جمع نمازگزاران در مصلی ثامن الائمه گفت: اقدامات و حمله رژیم صهیونیستی در دوحه قطر وایران بیانگر این است که نمیتوان به آمریکا و صهیونیستها اعتماد کرد و این نشان دهنده رفتار ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل و هشداری برای کشورهای اسلامی است و باید از خواب غفلت بیدار شوند.
حجت الاسلام غبیشاوی افزود: ما حمایت مالی خود را به مردم غزه اعلام میکنیم و کمکهای مردمی کمابیش ادامه دارد.
او با اشاره به همت پزشکان جهادی در درمانگاه شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: پزشکان در این درمانگاه با درمان اقشار متوسط رو به پایین مردم زکات دانش و تخصص خود را میدهند.
امام جمعه آبادان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب به مسئولان در مدیریت و از بین بردن گرانی افزود: مسئولان باید با تاسی و الگوپذیری از شهید رییسی مشکلات را بررسی و گرانی و تورم را در جامعه رفع کنند.