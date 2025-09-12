استاندار یزد با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور مبنی بر بهبود معیشت کارگران گفت: در این راستا با همکاری ۷ شرکت بزرگ صنعتی و معدنی ۵۲ هزار خانه کارگری در استان یزد احداث خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست هماهنگی مسائل مربوط به مسکن کارگری استان یزد به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاه‌های مربوط برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران اظهار کرد: در همین راستا با همکاری ۷ شرکت بزرگ صنعتی و معدنی استان یزد، ۵۲ هزار خانه کارگری کارسازی شده است.

محمدرضا بابایی در ادامه تصریح کرد: این ۵۲ هزار خانه کارگری در محل استقرار واحد‌های تولیدی و صنعتی و محل زندگی کارگران شهرستان‌های استان یزد احداث خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی مسائل مربوط به مسکن کارگری استان یزد گفت: مصوبات شورای عالی مسکن و شهرسازی اخذ شده و با توجه به همکاری اداره کل راه و شهرسازی در اولین فرصت زمین‌های طرح مسکن کارگری استان یزد واگذار خواهد شد.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: خوشبختانه بستر‌های لازم برای آغاز عملیات اجرایی طرح ساخت ۵۲ هزار مسکن کارگری در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شده است.