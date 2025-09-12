امام جمعه بجنورد گفت: خیانت ذات جبهه استکبار است و حمله رژیم صهیونیستی به قطر بار دیگر نشان داد نباید به نظام‌های استکباری و بدعهد اعتماد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در خطبه‌های نماز عبادی - سیاسی جمعه بجنورد گفت: رهنمود‌هایی که مقام معظم رهبری در خصوص جبهه استکبار برای همه ما داشته است همه درس عبرت است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی افزود: جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا پس از اعلام آتش‌بس با حزب‌الله و لبنان ده‌ها تن بمب را بر سر سید مقاومت ریختند و او را شهید کردند.

وی گفت: جمهوری اسلامی نیز بر سر مسئله هسته‌ای در حال مذاکره با آمریکا بود، اما با اشاره و همراهی امریکا شبانگاهی به ایران حمله شد و جمع زیادی از فرماندهان و مردم را به شهادت رساندند.

خطیب جمعه بجنورد ادامه داد: ۴۷ سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و هر روزی که سپری می‌شود، حوادث مختلفی را تجربه می‌کنیم و درک و فهم جدیدی برای ما ایجاد می‌شود.

حمله به قطر توطئه آمریکا برای ترور رهبران حماس بود

حجت الاسلام والمسلمین نوری تاکید کرد: بخوبی دیدیم که آمریکا از کشور قطر درخواست کرد تا برای میانجیگری برای ایجاد آتش بس میان حماس و اسرائیل اقدام کند و با درخواست و اصرار آمریکا این مسئله انجام و مذاکره را آغاز کردند، دام را آمریکا پهن کرد و رهبران حماس را به محل مذاکره کشاندند و سپس آنها را بمباران کردند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به اینکه کشور قطر هم پیمان آمریکا بود، افزود:، اما دیدیم که هواپیما‌های سوخت رسان از خاک کشور قطر و با سوخت این کشور بلند شدند، به هواپیمایی که قرار بود بمباران را انجام دهد، سوخت رسانی کرد و این امر ذلت این کشور را نشان می‌دهد.

کشور‌های عربی عزت خود را ارزان نفروشید

وی خطاب به سران کشور‌های عربی گفت: اگر ذره‌ای غیرت ندارید حداقل آزاده باشید؛ اگر به غزه کمک نمی‌کنید به دشمنان غزه کمک نکنید و عزت خود را ارزان نفروشید.

امام جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به مسائل روز کشور هم گفت: زمستان در پیش است مسئولان تدبیر کنند تا همانند سال گذشته در فصل سرما قطع برق نداشته باشیم و ذخیره‌سازی لازم انجام شود.

وی افزود: مسئولان زمینه‌سازی‌های لازم را انجام دهند، ثبات در قیمت ایجاد کنند تأمین و ذخیره سازی کالا را داشته باشند که در این صورت به طور قطع مشکلات مردم برطرف می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نوری همچنین اضافه کرد: رهبر انقلاب تأکید داشتند باید به فکر کالا‌های اساسی بود و نباید اجازه داد بازار رها شود.

وی با اشاره به هفته وقف، هم گفت: یکی از حسنات جاری در زندگی وقف است، به علاوه وقف را نباید محدود به یکی دو موضوع کرد و در حوزه‌های مختلف مانند آسیب‌های اجتماعی، ازدواج، ورزش و علم باید آن را انجام داد.