به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام مصطفی کوهی افزود: کار، عمل گرایی و برخورد قاطع سه راهکار رونق اقتصادی در جامعه است ، تلاش و کوشش کارگران عرصه اقتصادی تقویت کننده اقتصاد و مأیوس کننده دشمنان این مرز و بوم است.

امام جمعه تکاب گفت: اسرائیل با حمله به قطر ثابت کرد به هیچ صراطی مستقیم نیست و خواهان تسلط بر منطقه است و مردم و مسؤلان کشور‌های منطقه باید هوشیار باشندو جلو این زیاده خواهی‌ها بایستند.

وی گفت: محکومیت تلویحی حامیان رژیم غاصب دردی از جامعه دوا نمی‌کند و نمایشی دروغین بیش نیست چرا که اگر آنان خواهان محکومیت واقعی این رژیم کودک کش هستند از حمایت و پشتیبانی آشکار و نهان از این رژیم غاصب دست بردارند.

امام جمعه تکاب سپس به سفر استاندار به تکاب اشاره کرد و گفت: مطالبات مردم به استاندار و نماینده مردم در مجلس منتقل و خواسته بحق شما در خصوص رونق اقتصادی منطقه و شکوفایی گردشگری منتقل و هردو بزرگوار بر عملی شدن این خواسته مردمی تأکید داشتند.