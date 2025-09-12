پخش زنده
امروز: -
میانگین دمای هوای روزانه خراسان رضوی تا اواسط هفته آینده بین هشت تا ۱۰ درجه نسبت به امروز ۲۱ شهریور خنکتر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای مشهد امروز به ۳۵ درجه و اواسط هفته آینده به ۲۶ درجه سلسیوس خواهد رسید.
زهرا مبشری نسب افزود: همچنین بعد از ظهر امروز تا اواسط هفته آینده افزایش ابرناکی در نقاط مختلف استان به خصوص در نیمه شمالی همراه با بارش رگباری باران و در نواحی مستعد با احتمال تگرگ پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: با توجه به رگباری بودن بارشها در نیمه شمالی به ویژه در شمال غرب استان احتمال آبگرفتگی و ایجاد رواناب وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: همچنین وزش باد همراه با گرد و خاک برای شرق و جنوب شرق استان پیشبینی شده است.
مبشری نسب ادامه داد: در شبانه روز گذشته بیشترین سرعت وزش باد در خواف با ۵۸ کیلومتر در ساعت به ثبت رسیده است. همچنین در این مدت دمای شهر مشهد بین ۱۸ تا ۳۶ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. سرخس با ۴۱ درجه و فریمان با ۱۲ درجه سلسیوس نیز به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان بودهاند.