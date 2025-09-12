به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چند ماهی است بیش از ۲۱ هزار هکتار از بخش عراقی تالاب هورالعظیم دچار آتش سوزی شده است و به علت تداوم آن و انجام نشدن اقدام موثر برای خاموش کردن این آتش سوزی، مشکلاتی برای شهروندان خوزستانی از جمله انتشار دود و افزایش آلاینده‌ها شده است.

با پیگیری‌های استانداری خوزستان، اداره کل حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مربوطه اقداماتی با همکاری دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست کشور اقداماتی از جمله عملیات هوایپمای آبپاش برای مهار آتش سوزی انجام شده است ولی به همچنان حریق ادامه دارد.

بنا به گفته اشرفی زاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان راهکار اصلی خاموش کردن آتش در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، تامین حقآبه و رهاسازی آب از رودخانه دجله است که تاکنون دولت عراق با این درخواست موافقت نکرده است.