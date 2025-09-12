غرفه گردشگری ایران برای نخستین بار به همت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، امروز در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری چین (CITIE) برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این غرفه امروز طی مراسمی باشکوه با حضور محمدحسین صوفی مدیر غرفه ایران و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، حریری سرکنسول ایران در گوانجو و میهمانان بین‌المللی و نمایندگان گردشگری کشورمان آغاز به کار کرد.

مدیر غرفه ایران و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ، در گفت‌وگوی زنده با تلویزیون گواندونگ چین با اشاره به جایگاه نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری، این رویداد را بستری ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری کشور‌ها و نزدیکی ملت‌ها برشمرد.

محمدحسین صوفی تأکید کرد: حضور ایران در این نمایشگاه ، فرصتی است تا با نمایش جلوه‌هایی از معماری و فرهنگ ایرانی در قالب غرفه کشورمان، مردم استان گواندونگ را به سفر به ایران دعوت کنیم و میزبان آنان باشیم.

وی همچنین افزود : یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در چنین رویدادهایی، تسهیل تردد گردشگران بین دو کشور و فراهم کردن زمینه‌های توسعه همکاری‌های گردشگری است که با حضور فعال در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی پیگیری می‌شود.

مجری تلویزیون گواندونگ چین نیز با حضور در غرفه ایران در هفدهمین دوره این نمایشگاه، ضمن ابراز خرسندی از حضور ایران در این رویداد بین‌المللی، غرفه کشورمان را یکی از زیباترین و متفاوت‌ترین غرفه‌های نمایشگاه برشمرد.

همچنین در جریان برگزاری این نمایشگاه، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو با حضور در غرفه کشورمان ، ضمن خوشامدگویی به شرکت‌کنندگان ایرانی، از حضورشان در این نمایشگاه قدردانی کرد.

استاندار استان گوانجو نیز با حضور در غرفه ایران، مراتب استقبال و همراهی خود را به مدیر غرفه ایران اعلام کرد.

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری چین (CITIE) که امسال هفدهمین دوره آن برگزار می‌شود، طی سه روز در شهر گوانجو میزبان بیش از ۴۰ کشور و منطقه گردشگری از سراسر جهان است.

در غرفه گردشگری ایران، ۸ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری به معرفی ظرفیت‌ها و خدمات خود می‌پردازند. حضور فعال بخش خصوصی کشورمان در این رویداد، فرصتی برای معرفی جاذبه‌ها، تعاملات بین‌المللی و توسعه همکاری‌ها در بازار چین به شمار می‌رود.

نمایشگاه CITIE گوانجو ، از ۲۱ تا ۲۳ شهریور ماه ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود با استقبال گسترده مردم و فعالان گردشگری چین همراه شود.