امام جمعه ونماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به اقدامات اخیر دشمن در به ضعف کشاندن دولتمردان کشورمان گفت: وظیفه همه ما در برابر این اقدامات دروغین حمایت قاطعانه از دولتمردان کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته که در مسجد المهدی این شهر برگزار شد به سخنان رهبر معظم انقلاب درجمع رییس جمهور و هیات دولت اشاره کردو گفت: حمایت از رییس جمهور و دولتمردان موجب می‌شود تا دشمنان نتوانند به فکر هرگونه توطئه‌ای باشند.

امام جمعه سمنان با اشاره به کارگیری اخبار دورغین فضای مجازی در جنگ نرم توسط دشمنان گفت: دشمن برای ضعیف جلوه دادن دولت با انواع حیله و نیرنگ در فضای مجازی و واقعیت دست بکار شده و وظیفه همه ما در برابر این اقدامات حمایت قاطعانه از دولتمردان است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان به نمایش و آگاهی دستاورد‌های کشور توسط صداو سیما، مطبوعات و مسئولان تاکید کرد و افزود: بیان دستاورد‌های نظام موجب تقویت روحیه ملی و افزایش اعتماد به نفس و اقتدار نظام در جوامع بین الملل هم می‌شود.

خطیب جمعه سمنان به رسیدگی به معیشت مردم توسط دولتمردان و مسئولان هم اشاره کردو گفت: دولت مسئول رفع نیاز‌های عمومی وکالا‌های اساسی و معیشتی مردم است و باید در این زمینه بیش از پیش تلاش شود.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در بخش دیگری از خطبه‌های امروز نماز جمعه سمنان به جنایات اخیر اسرائیل غاصب به قطر هم اشاره کرد و گفت: نمایندگان حماس در دوحه قطر با امریکا مشغول مذاکره بودند که اسرائیل چنین جنایتی را انجام داد.

وی گفت: این حمله هشداری برای هم پیمانان آمریکا هم بود که هر جا منافع اسراییل به خطر بیافتد آمریکا کوتاه نمی‌آید.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان به حمله اسراییل به یمن و کشته شدن ۳۵ نفر از مردم مظلوم این کشور اشاره کردو گفت: ملت یمن همچون شیر در مقابل تجاوزگری‌های اسرائیل ایستاده‌اند و اعلام کرده‌اند که این شهادت‌ها انزجارشان را برای مقابله با اسراییل را بیشتر می‌کند.

امام جمعه سمنان به حرکت کاروان ثمود هم اشاره کردو گفت: بیش از ۴۰ کشور دنیا با راه انداختن ده‌ها کشتی به یاری مردم مظلوم غزه شتافته‌اند و می‌خواهند کالا‌های اساسی را به مردم مظلوم و گرسنه غزه برسانند.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی گفت: مردم ما هم با شرکت در پویش ایران همدل و جمع آوی کمک‌های نقدی و غیر نقدی میتوانند یاری گر مظلومان غزه باشند.

وی در بخش پایانی خطبه‌های امروز نماز جمعه به هفته وقف هم اشاره کرد و گفت: وقف فرهنگی هم می‌تواند در کنار دیگر وقف‌ها مثمر ثمر باشد.