پخش زنده
امروز: -
فعالیت مدرسه فصلی تابستانه فقه نظامات اجتماعی با موضوع الگوی حکمرانی آیت الله العظمی خامنهای در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ص) آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) مشهد گفت: در این مدرسه صد نفر از استادان و طلاب سطوح عالی حوزههای علمیه سراسر کشور حضور دارند.
حجت الاسلام سید حسن وحدتی شبیری افزود: در این مدرسه تابستانه که از نوزدهم آغاز و تا بیست و یکم ادامه دارد جمعی از علما و اندیشمندان کشور به ارائه دیدگاههای خود با محور الگوی حکمرانی مقام معظم رهبری میپردازد.