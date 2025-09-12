

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) مشهد گفت: در این مدرسه صد نفر از استادان و طلاب سطوح عالی حوزه‌های علمیه سراسر کشور حضور دارند.

حجت الاسلام سید حسن وحدتی شبیری افزود: در این مدرسه تابستانه که از نوزدهم آغاز و تا بیست و یکم ادامه دارد جمعی از علما و اندیشمندان کشور به ارائه دیدگاه‌های خود با محور الگوی حکمرانی مقام معظم رهبری می‌پردازد.