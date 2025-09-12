

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید اخباری در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ملوان اظهار داشت: بعد از وقفه‌ای که در لیگ بود، همه تیم‌ها از تعطیلات استفاده کردند و فکر می‌کنم باید با یک فرم بهتری برای مسابقات آماده باشیم. بازی ما با تیم ملوان است، آنها با رهبری مازیار زارع نشان دادند که یک کادر فنی خوب در اختیار دارند. ملوان تیمی بااصالت و دوست‌داشتنی است و فوتبال خوبی بازی می‌کند. ملوان در این دو هفته نشان داد که مدعی است.

وی در ادامه افزود: بازی فردا یک دیدار سخت برای هر دو تیم است. ما تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و باید عملکرد بهتری داشته و هماهنگ باشیم و از امتیاز میزبانی که نداریم و باید خارج از زمین خودمان بازی کنیم، استفاده کنیم. ما از جوی که در ورزشگاه نصیری وجود داشت دور هستیم و امروز هم یک بازی خارج از خانه برای ما به حساب می‌آید. امیدوارم با توجه به تمریناتی که داشتیم تیمی برنده باشد که کمترین اشتباه را داشته باشد و از فرصت‌هایش به خوبی استفاده کند.

سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان در واکنش به یادآوری این موضوع که تیمش در بازی اول خود عملکرد خوبی در دفاع داشت، اما در بازی دوم به یکباره چهار گل دریافت کرد، گفت: آن بازی گذشته است و خیلی صحبت کردن درباره آن درست نیست. ما در بازی اول با یک ترکیبی بازی کردیم و در بازی دوم هم با توجه به شرایط‌مان از نفرات دیگری استفاده کردیم و دو جابه‌جایی در دفاع داشتیم که به همین خاطر یک مقدار ناهماهنگی به وجود آمد.

اخباری با یادآوری اینکه تیمش در مصاف با شمس آذر دو گل اتفاقی خورده است، تأکید کرد: این اتفاق خیلی خاصی نیست که بخواهیم از آن به‌عنوان یک اتفاق بد از آن یاد کنیم. یکسری آمار‌ها بعضی وقت‌ها وجود دارد که گمراه‌کننده است. ما متوجه این موضوع هستیم که یکسری اشتباهات انفرادی داشتیم و روی آن کار کردیم. در هفته‌های ابتدایی لیگ این مسائل طبیعی است.

وی در پاسخ به این سؤال که تعطیلی لیگ چقدر به تیمش کمک کرده است، گفت: ما هم مثل بقیه تیم‌ها قاعدتاً چند روز تیم را تعطیل کردیم. در هر صورت باید از برنامه‌ای که برای فوتبال ملی‌مان نیاز بود، تمکین کنیم. نمی‌توانم بگویم که اذیت‌کننده نبود، چون یکسری تمرینات بدنسازی کرده بودیم و الان دوباره باید بازیکن را تحت فشار قرار دهیم، از طرفی هم نمی‌توانیم کتمان کنیم برای یکسری از تیم‌ها که بازیکنان‌شان دیر اضافه شدند می‌توانست فرصت خوبی باشد. ان‌شاءالله برایند این تعطیلی برای ما در بازی فردا مثبت باشد.

سرمربی تیم فوتبال چادرملو همچنین درباره بازی فردای تیمش مقابل ملوان عنوان کرد: نکته اشتراک ما با ملوان این است که هر دو تیم یک برد مقابل تیم خوب فولاد داشتیم. بازی‌های گذشته ملاک نیست و اصلاً این ملاک نیست یک تیم بازی را برده است و تیم دیگر یک بازی را باخته است. فوتبال خیلی نزدیک است و به جز چهار پنج تیم که کلاً خودشان را در هزینه و رسیدن به رتبه‌های بالای جدول جدا کردند، بقیه تیم‌ها نزدیک به هم هستند و تک فرصت‌ها و اشتباهات فردی می‌تواند تعیین‌کننده باشد. ملوان تیمی قوی و فینالیست حذفی سال گذشته است و اگر اتفاقات فنی در فینال جام حذفی به نفع این تیم بود چه بسا ملوان قهرمان هم می‌شد. فکر می‌کنم فردا بازی سختی برای هر دو تیم خواهد بود.

اخباری در پاسخ به این پرسش که «دو بازیکن جدیدی که به چادرملو اضافه شدند چقدر آماده هستند و می‌توانند کمک کنند؟»، تصریح کرد: با بودجه‌ای که برای جذب بازیکن داشتیم به یک ساختاری به لحاظ ذهنی رسیده بودیم که در پست‌های موردنیازمان شاید نتوانیم بازیکن ایرانی بگیریم و باید به دنبال جذب بازیکن خارجی باشیم. خدا را شکر که بازیکنی که گرفتیم در هفته دوم گل زد و روز به روز در حال بهتر شدن هستند. موضوعی که وجود دارد این است که بازیکنان خارجی ما تشنه هستند و آمده‌اند که خودشان را نشان دهند و سفت و سخت تمرین می‌کنند. بازیکن خارجی باید جا بیفتد و باید این فرصت را به آنها بدهیم که بیشتر با ما هماهنگ شوند.

وی در پایان در پاسخ به این سؤال که «حبیبی‌نژاد به بازی فردا می‌رسد؟»، گفت: بله هادی حبیبی‌نژاد به بازی با ملوان می‌رسد.