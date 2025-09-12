فرماندار خداآفرین اعلام کرد: به‌زودی راه ۱۱ روستای این شهرستان به طول ۳۰ کیلومتر و با ۶۰ میلیارد تومان هزینه از سوی یک شرکت تجارتی آسفالت‌ریزی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حاتمی در بازدید از روند زیرسازی راه این روستا‌ها افزود: برای اجرای آسفالت راه این روستا‌ها هیچ‌گونه منابع دولتی صرف نشده است، زیرسازی برخی راه‌ها با کمک خود اهالی و برخی دیگر نیز با امکانات راهداری شهرستان انجام شده و آسفالت آن نیز با هزینه این شرکت خیّر به صورت رایگان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: از ۵۶۰ کیلومتر راه روستایی این شهرستان، تاکنون تنها ۳۲ درصد آن یعنی ۱۸۰ کیلومتر آسفالت شده است، با آسفالت‌ریزی این ۳۰ کیلومتر، طول آسفالت راه روستایی خداآفرین با حدود ۱۶ درصد رشد به ۲۱۰ کیلومتر خواهد رسید.

فرماندار خداآفرین همچنین اضافه کرد: به همت این شرکت ۱۶ هزار متر مربع معابر شهر خمارلو و ۶ هزار مترمربع هم از معابر شهر عاشقلو با هزینه پنج میلیارد تومان به صورت خیّری آسفالت‌ریزی شده است.