صد و هفت بیماری خاص، نادر و صعب العلاج مشمول خدمات بیمه سلامت قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان گفت: پیش از این تنها پنج بیماری تالاسمی، هموفیلی، بیماری کلیوی نیازمند دیالیز، پیوند کلیه و‌ ام اس شامل بیمه سلامت بود که برای حمایت از بیماران ۱۰۰وهفت بیماری خاص، صعب العلاج و نادر تحت پوشش خدمات بیمه سلامت قرار گرفته است.

نجاتی افزود: در استان، ۱۹ هزار و ۷۵۳ بیمار دارای یکی از ۱۰۷ بیماری خاص تحت پوشش خدمات بیمه سلامت قرار گرفتند که در نه ماهه گذشته بیش از ۲۸ میلیارد تومان از هزینه‌های درمانی این بیماران توسط بیمه سلامت پرداخت شده است.

۶۴۱ هزار نفر از جمعیت استان زیر پوشش بیمه سلامت هستند.